Російські окупанти атакували центральну частину Херсона, влучання зафіксоване у квартиру багатоповерхівки.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Тільки серце вистрибує, а так все нормально", – говорить літня херсонка, яка пережила ворожий обстріл.
28 березня російські окупанти знову атакували центральну частину Херсона. Відбулося пряме влучання у квартиру багатоповерхового будинку. Пошкоджено також сусідні квартири.
На щастя, без постраждалих.
- Армія РФ атакувала передмістя Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє цивільних, їх госпіталізували.