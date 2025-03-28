Російські окупанти атакували центральну частину Херсона, влучання зафіксоване у квартиру багатоповерхівки.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Тільки серце вистрибує, а так все нормально", – говорить літня херсонка, яка пережила ворожий обстріл.

28 березня російські окупанти знову атакували центральну частину Херсона. Відбулося пряме влучання у квартиру багатоповерхового будинку. Пошкоджено також сусідні квартири.

На щастя, без постраждалих.