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Росіяни атакували середмістя Херсона, пошкоджена багатоповерхівка

Зафіксовано пряме влучання у квартиру багатоповерхівки.

Росіяни атакували середмістя Херсона, пошкоджена багатоповерхівка
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти атакували центральну частину Херсона, влучання зафіксоване у квартиру багатоповерхівки.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Тільки серце вистрибує, а так все нормально", – говорить літня херсонка, яка пережила ворожий обстріл.

28 березня російські окупанти знову атакували центральну частину Херсона. Відбулося пряме влучання у квартиру багатоповерхового будинку. Пошкоджено також сусідні квартири. 

На щастя, без постраждалих.

  • Армія РФ атакувала передмістя Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє цивільних, їх госпіталізували.
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