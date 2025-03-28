Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернуто тіла полеглих оборонців з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

⁠Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

моргів на території РФ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.