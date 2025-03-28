За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повернуто тіла полеглих оборонців з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- моргів на території РФ.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.