Головне за ніч та ранок п’ятниці, 28 березня: майже 210 боєзіткнень, наслідки атаки на Полтаву

Нічна повітряна атака, 209 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, удари по Одещині, перевірка Києво-Печерської Лаври.

Росія увечері і вночі атакувала українців 163 дронами.

Збили 89, ще 51 – знешкодили локаційно.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 209 боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 26 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 27 районів зосередження особового складу, вісім артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони та два пункти управління БпЛА противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1860 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 910 750 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook повідомив про наслідки обстрілу Полтави російськими ударними безпілотниками.

Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адміністративних будівлях підприємств нафтогазової промисловості.

Генштаб нагадав, що воєнні злочини окупантів не мають терміну давності та призведуть до невідворотного покарання. Атака на Полтаву є черговим доказом брехні росіян щодо їхнього "бажання миру", в той час як вони нападають на цивільні об'єкти та піддають небезпеці мирне населення.

Уночі ворог знову атакував Одещину. Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки, повідомляє ДСНС. Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України.

За попередньою інформацією постраждала 1 людина.

Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Національної гвардії України - 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Комісія розпочала перевірку ближніх печер Києво-Печерської Лаври, на місці працює поліція.

Інформація про нібито силове захоплення території заповідника не відповідає дійсності.

За повідомленням видання The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила повернути фінансування та підтримку проєкту, що займався документуванням злочинів росіян щодо викрадення та вивезення на підконтрольні Москві території українських дітей.

Журналістам вдалося дізнатися, що у Білому домі погодили виділення коштів на ще шість тижнів роботи ініціативи під опікою Єльського університету, під час яких уся зібрана база даних має бути передана правоохоронній агенції Європейського Союзу "Європол".

На рішення Трампа вплинули заклики, що лунали з боку сенаторів від Демократичної та Республіканської партій, а також клопотання з боку протестантської спільноти християн-євангелістів, що висловили занепокоєння здійсненням росіянами воєнних злочинів проти дітей в Україні.

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