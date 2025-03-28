Служба безпеки України встановила, що затримані коригували авіаційні удари агресора по локаціях Сил оборони у прифронтових районах області.

На Донеччині затримали ще двох навідників ворожих ударів, повідомляє СБУ.

Щоб отримати координати для керованих авіабомб, кожен з агентів діяв порізно на визначеній місцевості і «замикався» на свого куратора з РФ.

Так, у Краматорську затримано 41-річну підприємицю, яка під виглядом виїзної торгівлі продуктами харчування шпигувала для ФСБ.

Встановлено, що зрадниця приховано спостерігала за блокпостами та опорними пунктами оборони, які проїжджала на власному авто під час комерційних поїздок по території громади.

Одночасно вона фіксувала геолокації військових об’єктів на гугл-картах для подальшого «звіту» російській спецслужбі.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ, коли публікувала у Телеграм-каналах дописи, в яких намагалася дискредитувати українських захисників.

Ще одним фігурантом виявився 42-річний мешканець Слов’янська, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ).

За інструкцією окупантів зрадник намагався виявити штаби та запасні командні пункти Сил оборони. Для цього обходив місцевість громади, де шпигував за місцями найбільшого зосередження українських військ.

Зібрані координати фігурант направляв до російського ГРУ через анонімний чат в «Однокласниках».

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності в інтересах Кремля.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.