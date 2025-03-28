Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Трьох людей убили вчора росіяни в Херсонській області, ще 12 поранені

Російська армія била по соціальній інфраструктурі. 

Трьох людей убили вчора росіяни в Херсонській області, ще 12 поранені
Фото: EPA/UPG

Трьох людей убила вчора армія Росії в Херсонській області, а ще 12 дістали поранення. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Широка Балка, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Гаврилівка, Новокаїри, Дудчани, Новоберислав, Золота Балка, Шляхове, Веселе, Зміївка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Костирка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Незламне, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Українка, Червоний Маяк та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення,  автозаправну станцію, автівку швидкої та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies