Трьох людей убили вчора росіяни в Херсонській області, ще 12 поранені

Трьох людей убила вчора армія Росії в Херсонській області, а ще 12 дістали поранення. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Широка Балка, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Гаврилівка, Новокаїри, Дудчани, Новоберислав, Золота Балка, Шляхове, Веселе, Зміївка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Костирка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Незламне, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Українка, Червоний Маяк та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, автозаправну станцію, автівку швидкої та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.