Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Скандал входить у чат
Скандал входить у чат
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала організовану групу, яка вимагала «данину» у військових та онкохворих

У ній діяв росіянин, який нелегально перебував на території України.

СБУ затримала організовану групу, яка вимагала «данину» у військових та онкохворих
затримання членів банди

Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, що тероризувала мешканців західних областей країни.

затримання членів банди
затримання членів банди

Як повідомила пресслужба СБУ, затримали п’ятьох учасників угруповання у Чернівцях. Серед них – двоє лідерів та громадянин РФ, який незаконно перебував в Україні.

Support LB.ua

За даними слідства, зловмисники вимагали гроші з мобілізованих військових, онкохворих та їхніх сімей.

затримання членів банди
затримання членів банди

Зокрема, вони вимагали 40 тисяч доларів у військовослужбовця Нацгвардії та його онкохворого друга. Потерпілих били молотками по голові на вулиці, внаслідок чого один із них опинився в реанімації.

У разі відмови сплатити «данину» злочинці погрожували викраденням, катуваннями та насильством над їхніми родинами.

СБУ затримала угруповання під час спроби отримати гроші від потерпілих.

За інформацією спецслужби, злочинну групу очолював місцевий рецидивіст із судимістю за наркозлочини та зберігання зброї. Йому підпорядковувалися два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин РФ на прізвисько «рускій».

Зловмисники розширювали свою діяльність, намагаючись взяти під контроль Буковину, Прикарпаття і Хмельниччину.

Слідчі СБУ готують підозри лідерам та активним учасникам угруповання за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies