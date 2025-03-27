У ній діяв росіянин, який нелегально перебував на території України.

Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, що тероризувала мешканців західних областей країни.

затримання членів банди

Як повідомила пресслужба СБУ, затримали п’ятьох учасників угруповання у Чернівцях. Серед них – двоє лідерів та громадянин РФ, який незаконно перебував в Україні.

За даними слідства, зловмисники вимагали гроші з мобілізованих військових, онкохворих та їхніх сімей.

затримання членів банди

Зокрема, вони вимагали 40 тисяч доларів у військовослужбовця Нацгвардії та його онкохворого друга. Потерпілих били молотками по голові на вулиці, внаслідок чого один із них опинився в реанімації.

У разі відмови сплатити «данину» злочинці погрожували викраденням, катуваннями та насильством над їхніми родинами.

СБУ затримала угруповання під час спроби отримати гроші від потерпілих.

За інформацією спецслужби, злочинну групу очолював місцевий рецидивіст із судимістю за наркозлочини та зберігання зброї. Йому підпорядковувалися два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин РФ на прізвисько «рускій».

Зловмисники розширювали свою діяльність, намагаючись взяти під контроль Буковину, Прикарпаття і Хмельниччину.

Слідчі СБУ готують підозри лідерам та активним учасникам угруповання за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.