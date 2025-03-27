Організації громадянського суспільства в Україні отримають від ЄС, Швеції та Німеччини 44 млн євро

Європейський Союз і його держави-члени Швеція і Німеччина в межах підходу «Team Europe» оголосили про виділення 44 мільйонів євро на підтримку організацій громадянського суспільства в Україні.

Про це йдеться на сайті представництва ЄС у нашій державі.

ЄС оголошує конкурс грантів, що розпочнеться в травні, у розмірі 14 мільйонів євро, з яких 5 мільйонів євро спрямують на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів.

Крім того, Швеція та Німеччина виділяють додаткову підтримку у розмірі 17 мільйонів євро, а Євросоюз прискорює надання пакету підтримки у розмірі 13 мільйонів євро, який передбачає фінансування прямих грантів на проєкти громадянського суспільства, зокрема у сфері гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, доступу до інформації, зміцнення демократичних процесів, а також соціальної згуртованості та сталого розвитку.

У ЄС нагадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення блок виділив організаціям громадянського суспільства понад 150 мільйонів євро. Лише у 2022 році фінансування ЄС було збільшено втричі – з 20 до 60 мільйонів євро.

Так, наприклад, завдяки підтримці ЄС громадська організація «І будуть люди» отримала змогу організувати доставку питної води до громад Нікопольського району після руйнування Каховської дамби у 2023 році.

Крім того, ЄС продовжує нарощувати підтримку проєктів, спрямованих на розв'язання гендерних проблем під час війни, на додаток до фінансування у розмірі 15 мільйонів євро, виділених з 2022 року.