Болгарія ініціює створення на своїй території центру контролю за безпекою в західній частині Чорного моря

Болгарія ініціює створення багатонаціонального морського координаційного центру для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря та пропонує розмістити його на своїй території.
Про це йдеться на сайті болгарського уряду.
Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков розповів, що центр здійснюватиме постійне морське спостереження, раннє попередження про потенційні загрози та ворожі дії, а також сприятиме захисту критично важливої підводної інфраструктури в Чорному морі.
«Мета — встановити правила судноплавства та здійснювати моніторинг з повітря та води, а також контролювати критично важливу інфраструктуру та всі потенційні ворожі дії в Чорному морі», — сказав прем'єр.
Він наголосив, що відновлення торгового судноплавства є вкрай важливим не лише для прибережних країн, а й для світової торгівлі між Сходом і Заходом. Желязков також відзначив Чорноморську групу з розмінування як приклад ефективної координації зусиль прибережних держав для зміцнення безпеки та свободи судноплавства.
- На переговорах США і Росії в Саудівській Аравії цього місяця сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
- Володимир Зеленський потім заявив, що припинення вогню в Чорному морі насамперед потрібно Росії, бо вона вже давно не контролює коридор. Україна погодилася на вимогу, бо це крок до закінчення війни.