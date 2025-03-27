Болгарія ініціює створення на своїй території центру контролю за безпекою в західній частині Чорного моря

Болгарія ініціює створення багатонаціонального морського координаційного центру для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря та пропонує розмістити його на своїй території.

Про це йдеться на сайті болгарського уряду.

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков розповів, що центр здійснюватиме постійне морське спостереження, раннє попередження про потенційні загрози та ворожі дії, а також сприятиме захисту критично важливої підводної інфраструктури в Чорному морі.

«Мета — встановити правила судноплавства та здійснювати моніторинг з повітря та води, а також контролювати критично важливу інфраструктуру та всі потенційні ворожі дії в Чорному морі», — сказав прем'єр.

Він наголосив, що відновлення торгового судноплавства є вкрай важливим не лише для прибережних країн, а й для світової торгівлі між Сходом і Заходом. Желязков також відзначив Чорноморську групу з розмінування як приклад ефективної координації зусиль прибережних держав для зміцнення безпеки та свободи судноплавства.