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Зустріч коаліції охочих: всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть

Однією з головних тем були гарантії безпеки. 

Зустріч коаліції охочих: всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Гарантії безпеки були однією з головних тем на зустрічі коаліції охочих у Парижі. На основі цієї коаліції будують майбутні гарантії безпеки, розповів український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за результатами зустрічі.

Усі учасники зустрічі – а це 31 країна і організація – погодилися, що зняття будь-яких санкції із росіян до закінчення війни справедливими миром не буде. Це важливий об'єднаний сигнал, вважає президент України. 

"Сигнал об'єднаний від країн Європи. Не тільки від країн Євросоюзу. Друге – це нові пакети підтримки. Підтвердили деякі країни Європи. І в цілому бачення стосовно підтримки збільшення вітчизняного українського виробництва, інвестування в це виробництво. Я думаю, що дуже правильний крок. Домовилися, що найближчими днями будемо працювати над інфраструктурою гарантій безпеки", – сказав він.

Для цього в Україну приїдуть представники деяких партнерів. 

Зустріч коаліції охочих 

Сьогодні в Парижі 31 країна, генсек НАТО і глави Євроради і Єврокомісії зібралися для зустрічі в межах коаліції охочих. Вони домовилися продовжити роботу найближчими днями. 

Метою було напрацювання реальних гарантій безпеки для України, що повинні захистити її від повторного нападу після встановлення припинення вогню.

За результатами зустрічі Володимир Зеленський сказав, що Україна запрошує делегатів від усіх охочих країн, щоб спільно напрацювати єдиний чіткий план, з якими будуть згодні всі. План має відповідати на низку запитань, зокрема, які країни відповідатимуть за безпеку на землі, на морі і на суші. 

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