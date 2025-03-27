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Туск: «коаліція охочих» продемонструвала «дуже позитивні зміни» в Європі, яка об’єдналась в засудженні Росії

Прем'єр-міністр Польщі також зазначив, що учасники зустрічі висловили «ідентичну позицію» щодо необхідності збереження санкцій проти Росії та щодо «необхідних зусиль, щоб намагатися зберегти наші відносини зі США якомога кращими».

Туск: «коаліція охочих» продемонструвала «дуже позитивні зміни» в Європі, яка об’єдналась в засудженні Росії
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа об'єдналася в засудженні Росії, підтримуючи Україну, а переговори «коаліція охочих» стосуються не тільки України, але й безпеки всього континенту, передає The Guardian. 

За його словами, зустріч продемонструвала «дуже позитивні зміни» в Європі за останні кілька років, коли країни єдино засудили російську агресію та наголосили на необхідності продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Він також зазначив, що учасники висловили «ідентичну позицію» щодо необхідності збереження санкцій щодо Росії та щодо «необхідних зусиль, щоб намагатися зберегти наші відносини зі США якомога кращими, навіть якщо обставини не завжди сприятливі».

«Ми всі усвідомлюємо, що НАТО, Європа, ми безпечніші, коли співпраця зі США знаходиться на найвищому можливому рівні», – сказав він.

Туск також сказав, що група країн, яка зустрілася сьогодні в Парижі, також шукатиме способи обійти потенційні камені спотикання у своїй відповіді на кризу, як-от продовження протистояння Угорщини санкціям проти Росії.

  • Сьогодні в Парижі президент Франції приймає лідерів і представників 31 однієї країни з так званої коаліції охочих. США участі не беруть – їхні представники скептично поставилися до цієї французько-британської ініціативи. Метою зустрічі є напрацювання конкретних кроків, що гарантуватимуть Україні безпеку на випадок повторного нападу окупантів після встановлення припинення вогню. 
  • Президент України Володимир Зеленський після саміту коаліції охочих анонсував роботу над гарантіями безпеки найближчими днями й тижнями. Він сказав, що всі усвідомлюють небажання Росії встановлювати будь-який вид миру.
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