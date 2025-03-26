Зеленський заявив, що із Макроном говорили про збільшення постачань винищувачів Mirage-2000

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон говорили про збільшення кількості винищувачів Mirage-2000.

Про це український президент сказав на спільній пресконференції у Парижі 26 березня.

«Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість «Міражів». Також вдячні за всі інші прояви оборонної підтримки України. Сьогодні ми вже почали і будемо ще пізніше обговорювати ситуацію на фронті, конкретні потреби у захисті та перспективи того, як ми можемо завершити цю війну», - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що ці винищувачі дуже добре показали себе в захисті України від російських обстрілів, зокрема, від «шахедів».