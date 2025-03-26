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У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждали троє людей

Мешканці обласного центру перебували на вулиці на момент обстрілу.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждали троє людей
Фото: З відкритих джерел

У Дніпровському районі Херсона внаслідок артилерійського обстрілу РФ постраждали двоє людей. На момент обстрілу вони перебували на вулиці. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унаслідок артилерійського обстрілу РФ у 61-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка госпіталізували.

56-річна жінка дістала уламкове поранення плеча. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась. 

Також до лікарні доправили 53-річного херсонця, який потрапив під удар ворожого дрона. В нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення живота та ноги. 

Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

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