У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждали троє людей

У Дніпровському районі Херсона внаслідок артилерійського обстрілу РФ постраждали двоє людей. На момент обстрілу вони перебували на вулиці.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Унаслідок артилерійського обстрілу РФ у 61-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка госпіталізували.
56-річна жінка дістала уламкове поранення плеча. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась.
Також до лікарні доправили 53-річного херсонця, який потрапив під удар ворожого дрона. В нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення живота та ноги.
Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
- Російська армія атакувала з безпілотника село Зеленівка у передмісті Херсона, 67-річна жінка зазнала поранень.