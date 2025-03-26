Російські окупанти здійснили обстріл Козачої Лопані на Харківщині

Також під обстрілами РФ опинилося село Малинівка.

Російська армія здійнила дронову атаку на селище Козача Лопань у Харківському районі, а також на село Малинівка Чугуївської громади. Пошкоджені будинки.

Про наслідки російських обстрілів повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Встановлено, що вдень 26 березня внаслідок атаки ворожого безпілотника у селищі Козача Лопань пошкоджено приватний житловий будинок. Точний тип БпЛА встановлюється.

Також уночі 26 березня війська РФ вдарили безпілотником по непрацюючому цивільному підприємству у селищі Малинівка, що на Чугуївщині. Пошкоджено складські приміщення. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала БпЛА "Герань-2".

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.