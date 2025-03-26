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На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів РФ постраждали четверо цивільних

Росіяни завдали по Нікопольському району близько 20 ударів.

На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів РФ постраждали четверо цивільних
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 26 березня російська армія атакувала з артилерії та дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Ворог застосував по Нікопольщині артилерію та дрони-камікадзе і завдав майже два десятки ударів Цілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. 

"Постраждали чотири людини. Це чоловіки 33, 52, 63, 79 років", — каже Лисак. 

Понівечені три приватні будинки, декілька парників, гараж, спортзал, господарська споруда. Побита й легкова автівка.

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