На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів РФ постраждали четверо цивільних

Упродовж дня 26 березня російська армія атакувала з артилерії та дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.
Ворог застосував по Нікопольщині артилерію та дрони-камікадзе і завдав майже два десятки ударів Цілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.
"Постраждали чотири людини. Це чоловіки 33, 52, 63, 79 років", — каже Лисак.
Понівечені три приватні будинки, декілька парників, гараж, спортзал, господарська споруда. Побита й легкова автівка.