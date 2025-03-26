Мова йде про села Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове Краснопільської громади.

Волонтери евакуйовували стареньких з домашніми улюбленцями

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із чотирьох сіл Краснопільської громади, а саме —Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.

Про це ідеться у повідомленні Сумської РВА.

“Оголошується обов'язкова евакуація з населених пунктів: Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове Краснопільської територіальної громади”, — ідеться в повідомленні.

Жителів населених пунктів закликали евакуюватися до безпечніших місць проживання.