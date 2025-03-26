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До Львова повернули крісло Шептицького, яке в Росію вивіз єпископ РПЦ

Врятували артефакт українські бійці.

До Львова повернули крісло Шептицького, яке в Росію вивіз єпископ РПЦ
повернення до Львова крісла митрополита Шептицького
Фото: Львівська архиєпархія УГКЦ

До Львова повернули крісло митрополита Андрея Шептицького, яке до Росії наприкінці 80-х вивіз єпископ Російської православної церкви.

крісло митрополита Андрея Шептицького
Фото: Львівська архиєпархія УГКЦ
крісло митрополита Андрея Шептицького

Про це йдеться на сайті Львівської архиєпархії УГКЦ.

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Артефакт урочисто передали до Архикатедрального Собору святого Юрія.

Привіз знахідку старший пастор протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко. За його словами, артефакт врятували українські військові.

«Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького», – розповів Марченко.

Під час визволення окупованих територій Харківщини і Сумщини, поблизу Курщини, бійці знайшли старовинне крісло у реставратора. За його словами, у 1980-х роках митрополит російської православної церкви Никодим Руснак незаконно вивіз цю реліквію зі Львова. У 1983 році він став архієпископом, а з 1985 по 1989 рік – митрополитом Львівським. Перед від’їздом він вивіз багато речей, серед яких було і крісло Шептицького.

Митрополит і архєпископ Львівський Ігор підтвердив автентичність знахідки та її зв’язок із Шептицьким. Тепер духовенство разом із істориками та меценатами вирішуватиме питання реставрації й збору коштів. 

Попередньо планують передати крісло до музею Шептицького.

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