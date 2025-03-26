До Львова повернули крісло Шептицького, яке в Росію вивіз єпископ РПЦ

До Львова повернули крісло митрополита Андрея Шептицького, яке до Росії наприкінці 80-х вивіз єпископ Російської православної церкви.

Фото: Львівська архиєпархія УГКЦ крісло митрополита Андрея Шептицького

Про це йдеться на сайті Львівської архиєпархії УГКЦ.

Артефакт урочисто передали до Архикатедрального Собору святого Юрія.

Привіз знахідку старший пастор протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко. За його словами, артефакт врятували українські військові.

«Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького», – розповів Марченко.

Під час визволення окупованих територій Харківщини і Сумщини, поблизу Курщини, бійці знайшли старовинне крісло у реставратора. За його словами, у 1980-х роках митрополит російської православної церкви Никодим Руснак незаконно вивіз цю реліквію зі Львова. У 1983 році він став архієпископом, а з 1985 по 1989 рік – митрополитом Львівським. Перед від’їздом він вивіз багато речей, серед яких було і крісло Шептицького.

Митрополит і архєпископ Львівський Ігор підтвердив автентичність знахідки та її зв’язок із Шептицьким. Тепер духовенство разом із істориками та меценатами вирішуватиме питання реставрації й збору коштів.

Попередньо планують передати крісло до музею Шептицького.