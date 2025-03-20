У Харкові увічнять памʼять Міська Барбари та Світлани Олешко за допомогою львівської бруківки

Мисткиня Антоніна Денисюк повідомила про плани щодо увічнення памʼяті Міська Барбари та Світлани Олешко.
“Велика Харківська спільнота приймає участь у створенні місця памʼяті для Міська Барбари та Світлани Олешко”. - написала вона.
Мисткиня уточнила, що зі Львова до Харкова поїхали майже три тонни бруківки.
- У грудні 2024 року у Варшаві померла українська режисерка, засновниця і директорка харківського театру “Арабески” Світлана Олешко.
- Її першим чоловіком був письменник Сергій Жадан, а другим ‒ ексвокаліст львівського гурту “Мертвий півень” Михайло Барбара, який помер у жовтні 2021 року у Харкові.