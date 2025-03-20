До Харкова поїхали майже три тонни львівської бруківки.

У Харкові увічнять памʼять Міська Барбари та Світлани Олешко за допомогою львівської бруківки

Мисткиня Антоніна Денисюк повідомила про плани щодо увічнення памʼяті Міська Барбари та Світлани Олешко.

“Велика Харківська спільнота приймає участь у створенні місця памʼяті для Міська Барбари та Світлани Олешко”. - написала вона.

Мисткиня уточнила, що зі Львова до Харкова поїхали майже три тонни бруківки.