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У Харкові увічнять памʼять Міська Барбари та Світлани Олешко за допомогою львівської бруківки

До Харкова поїхали майже три тонни львівської бруківки.

У Харкові увічнять памʼять Міська Барбари та Світлани Олешко за допомогою львівської бруківки
У Харкові увічнять памʼять Міська Барбари та Світлани Олешко за допомогою львівської бруківки
Фото: Антоніна Денисюк

Мисткиня Антоніна Денисюк повідомила про плани щодо увічнення памʼяті Міська Барбари та Світлани Олешко.

“Велика Харківська спільнота приймає участь у створенні місця памʼяті для Міська Барбари та Світлани Олешко”. - написала вона.

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Мисткиня уточнила, що зі Львова до Харкова поїхали майже три тонни бруківки.

  • У грудні 2024 року у Варшаві померла українська режисерка, засновниця і директорка харківського театру “Арабески” Світлана Олешко.
  • Її першим чоловіком був письменник Сергій Жадан, а другим ‒ ексвокаліст львівського гурту “Мертвий півень” Михайло Барбара, який помер у жовтні 2021 року у Харкові.
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