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У Харкові ворожий інформатор отримав 5 років тюрми за “злив” ворогу даних про українських військових

Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.

У Харкові ворожий інформатор отримав 5 років тюрми за “злив” ворогу даних про українських військових
Фото: прокуратура Харківської області

Харків'янина, який передавав дані про місця дислокацій Сил оборони, засудили до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що охоронець одного з харківських готелів, який не мав патріотичних переконань, вишукував місця дислокації українських захисників.

Зібрані відомості він передавав через Telegram текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому. 

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили коригувальника. У ході обшуку у нього було вилучено техніку з доказами протиправної діяльності.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). 

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

  • Служба безпеки затримала 21-річного місцевого мешканця, який збирав розвіддані для підготовки нових атак росіян на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.
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