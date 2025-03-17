Чернишов: 70% українців можуть повернутися з-за кордону за умови відповідних змін

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що приблизно 70% українців можуть повернутися за умови відповідних змін і розвитку України.

Про це він заявив в інтерв’ю "BBC Україна".

За його словами, йдеться про 30% нашим співгромадян, які готові повернутися в Україну після настання безпекових і стабільних умов. Ще 40% – будуть приймати рішення з огляду на успіх України, її економічне відновлення, відбудову та розвиток.

"Хочу підкреслити, що «повертати українців» – термін не дуже коректний. Це рішення, яке українці приймуть самостійно. Наше завдання – бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами" , - пояснив Чернишов.

Він наголосив, що після завершення війни уряд буде активно працювати над створенням відкритої економіки, залучати інвестиції, спрощувати податки та підтримувати бізнес. Тобто - лібералізувати ринок та гарантії безпеки, які власне й сприятимуть швидкому розвитку країни.

"Саме це створить робочі місця, а вони – мотивацію українцям повертатися" , - резюмував Чернишов.