Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Чернишов: 70% українців можуть повернутися з-за кордону за умови відповідних змін

Міністр наголосив, що «повертати українців» – термін некоректний. Це - рішення, яке українці приймуть самостійно.

Чернишов: 70% українців можуть повернутися з-за кордону за умови відповідних змін
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності  Олексій Чернишов вважає, що приблизно 70% українців можуть повернутися за умови відповідних змін і розвитку України.

Про це він заявив в інтерв’ю "BBC Україна".

За його словами, йдеться про 30% нашим співгромадян, які готові повернутися в Україну після настання безпекових і стабільних умов. Ще 40% – будуть приймати рішення з огляду на успіх України, її економічне відновлення, відбудову та розвиток.

"Хочу підкреслити, що «повертати українців» – термін не дуже коректний. Це рішення, яке українці приймуть самостійно. Наше завдання – бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами" , - пояснив  Чернишов.

Він наголосив, що після завершення війни  уряд буде активно працювати над створенням відкритої економіки, залучати інвестиції, спрощувати податки та підтримувати бізнес. Тобто - лібералізувати ринок та гарантії безпеки, які власне й сприятимуть швидкому розвитку країни.

"Саме це створить робочі місця, а вони – мотивацію українцям повертатися" , - резюмував Чернишов.

  • Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Раніше Міністерство єдності пообіцяло громадянам за кордоном бронь від мобілізації, якщо ті повернуться працювати в оборонці. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies