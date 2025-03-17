В Івано-Франківську чадним газом отруївся семирічний хлопчик

В Івано-Франківську чадним газом отруївся хлопчик 2018 року народження, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Попередня причина – несправна газова колонка. Дитину госпіталізували до лікарні.

“З настанням похолодання люди почали активно обігрівати свої домівки, користуватися газовими приладами та пічним опаленням. Будьте обережні! Пам’ятайте, що чадний газ – невидимий убивця. Він не має запаху чи кольору, але може бути смертельно небезпечним”, ‒ зазначили у ДСНС.

Рятувальники закликали українців подбати про належну вентиляцію приміщень і перевірити справність газових приладів.