На Сумщині через мінометний обстріл росіян загинула жінка

На Сумщині унаслідок мінометного обстрілу росіян на території власного домоволодіння загинула жінка.

Про це повідомили у Сумській облпрокуратурі.

Трагедія трапилася 16 березня 2025 року близько 17:30. Окупанти з території РФ з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду Шосткинського району.

Унаслідок 65-річна жінка, яка перебувала на території власного подвір’я, отримала несумісні із життям поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.