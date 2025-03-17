Втрати росіян за добу склали понад 1200 солдатів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1210 російських солдатів, 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 895 450 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10344 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11) од,
- артилерійських систем – 24598 (+37) од,
- РСЗВ – 1318 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1104 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29467 (+54),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 40785 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3778 (+1).
Дані уточнюються.