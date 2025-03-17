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Втрати росіян за добу склали понад 1200 солдатів

Від початку вторгнення РФ українські захисники знищили близько 895 450 окупантів.

Втрати росіян за добу склали понад 1200 солдатів
Українські прикордонники уразили російський катер, фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1210 російських солдатів, 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та 1 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 895 450 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 10344 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11) од,
  • артилерійських систем – 24598 (+37) од,
  • РСЗВ – 1318 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1104 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29467 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 40785 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3778 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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