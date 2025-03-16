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Прикордонслужба заявила, що за місяць росіяни не забрали жодної української позиції на Покровському напрямку

Подекуди ворог втрачає свої позиції.

Прикордонслужба заявила, що за місяць росіяни не забрали жодної української позиції на Покровському напрямку
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

Росіяни не забрали жодної позиції за місяць на Покровському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, бійці якої беруть участь в обороні Покровська.

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«Покровський напрямок – один з пріоритетних для російських військ. Втім, попри залучені ресурси та значну кількість особового складу, просування окупантів тут зупинилось. Понад місяць вони не лише не захоплюють нові позиції, а подекуди й втрачають зайняті раніше», - зазначила пресслужба ДПСУ.

За словами прикордонників, які обороняють місто, зараз росіяни докладають максимум зусиль, щоб ускладнити логістику, для чого масово застосовує дрони. Найбільше від ударів страждають жителі міста, які все ще залишаються в Покровську.

У ДПСУ зазначили, що умов для повноцінного життя в місті не залишилося – немає ні води, ні світла, не працюють магазини.

  • Днями речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повдіомив, що на Покровський напрямок, який зараз є ключовим, повернулася висока інтенсивність бойових зіткнень. 
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