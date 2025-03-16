Росіяни не забрали жодної позиції за місяць на Покровському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, бійці якої беруть участь в обороні Покровська.

«Покровський напрямок – один з пріоритетних для російських військ. Втім, попри залучені ресурси та значну кількість особового складу, просування окупантів тут зупинилось. Понад місяць вони не лише не захоплюють нові позиції, а подекуди й втрачають зайняті раніше», - зазначила пресслужба ДПСУ.

За словами прикордонників, які обороняють місто, зараз росіяни докладають максимум зусиль, щоб ускладнити логістику, для чого масово застосовує дрони. Найбільше від ударів страждають жителі міста, які все ще залишаються в Покровську.

У ДПСУ зазначили, що умов для повноцінного життя в місті не залишилося – немає ні води, ні світла, не працюють магазини.