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«Атеш»: російські солдати зіпсували техніку, аби не штурмувати Гуляйполе у Запорізькій області

Керівництво 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ почало розслідування.

«Атеш»: російські солдати зіпсували техніку, аби не штурмувати Гуляйполе у Запорізькій області
Гуляйполе
Фото: 1news.zp.ua

Окупанти з 64-ї окремої мотострілецької бригади саботують наступ на Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє рух опору «Атеш».

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Військовослужбовці бригади окупаційної армії навмисно зіпсували бойову техніку, щоб уникнути штурму Гуляйполя. Солдати пошкодили техніку, заливаючи в баки воду замість палива, а також у різний спосіб виводили з ладу мотоцикли.

Керівництво бригади вже розпочало розслідування, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає, повідомляють агенти руху опору. 

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