«Атеш»: російські солдати зіпсували техніку, аби не штурмувати Гуляйполе у Запорізькій області

Окупанти з 64-ї окремої мотострілецької бригади саботують наступ на Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє рух опору «Атеш».

Військовослужбовці бригади окупаційної армії навмисно зіпсували бойову техніку, щоб уникнути штурму Гуляйполя. Солдати пошкодили техніку, заливаючи в баки воду замість палива, а також у різний спосіб виводили з ладу мотоцикли.

Керівництво бригади вже розпочало розслідування, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає, повідомляють агенти руху опору.