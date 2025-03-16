РФ за тиждень втратила в Україні 9110 військових

За тиждень ЗСУ ліквідували 9110 російських окупантів, а також знищили 2341 одиницю озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 9 по 16 березня втрати противника склали близько 9110 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

51 танк

118 бойових броньованих машин

355 артилерійських систем

7 РСЗВ

3 установки ППО

751 одиниця автотехніки

4 одиниці спецтехніки

Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.