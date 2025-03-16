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РФ за тиждень втратила в Україні 9110 військових

Також ЗСУ знищили понад 2340 одиниць ворожої техніки.

РФ за тиждень втратила в Україні 9110 військових
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За тиждень ЗСУ ліквідували 9110 російських окупантів, а також знищили 2341 одиницю озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 9 по 16 березня втрати противника склали близько 9110 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 51 танк
  • 118 бойових броньованих машин
  • 355 артилерійських систем
  • 7 РСЗВ
  • 3 установки ППО
  • 751 одиниця автотехніки
  • 4 одиниці спецтехніки

Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

  • Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що від початку 2025 року РФ втратила в Україні понад 100 тисяч військових.
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