РФ за тиждень втратила в Україні 9110 військових

За тиждень ЗСУ ліквідували 9110 російських окупантів, а також знищили 2341 одиницю озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 9 по 16 березня втрати противника склали близько 9110 осіб особового складу. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
- 51 танк
- 118 бойових броньованих машин
- 355 артилерійських систем
- 7 РСЗВ
- 3 установки ППО
- 751 одиниця автотехніки
- 4 одиниці спецтехніки
Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що від початку 2025 року РФ втратила в Україні понад 100 тисяч військових.