Спротив: російські окупанти влаштували репресії щодо аграріїв на ТОТ Запоріжжя

Російські окупанти чинять репресії щодо українських аграріїв на ТОТ Запоріжжя та змушують їх продавати збіжжя за визначеними цінами.

Про це інформує Центр нацспротиву.

Так званий "Россельхознадзор" влаштовує рейди на аграрні підприємства на ТОТ Запоріжжя, звинувачуючи фермерів у "неякісному зерні".

"Під прицілом пшениця, ячмінь, соняшник, овес – окупанти вже "виявили порушення" у 233 випадках", — кажуть у спротиві.

Насправді ж такі "рейди" є черговим способом тиску на аграріїв – їм нав’язують фіксовані ціни та змушують здавати збіжжя через визначену компанію, яка потім вивозить його за межі України.

Тих, хто чинить опір, просто позбавляють заробітку – підприємства переходять під контроль колаборантів.