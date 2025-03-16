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Спротив: російські окупанти влаштували репресії щодо аграріїв на ТОТ Запоріжжя

Окупанти нав'язують українським аграріям фіксовані ціни та змушують здавати збіжжя визначеній компанії.

Спротив: російські окупанти влаштували репресії щодо аграріїв на ТОТ Запоріжжя
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти чинять репресії щодо українських аграріїв на ТОТ Запоріжжя та змушують їх продавати збіжжя за визначеними цінами.

Про це інформує Центр нацспротиву.

Так званий "Россельхознадзор" влаштовує рейди на аграрні підприємства на ТОТ Запоріжжя, звинувачуючи фермерів у "неякісному зерні".

"Під прицілом пшениця, ячмінь, соняшник, овес – окупанти вже "виявили порушення" у 233 випадках", — кажуть у спротиві.

Насправді ж такі "рейди" є черговим способом тиску на аграріїв – їм нав’язують фіксовані ціни та змушують здавати збіжжя через визначену компанію, яка потім вивозить його за межі України. 

Тих, хто чинить опір, просто позбавляють заробітку – підприємства переходять під контроль колаборантів.

  • Спільне розслідування Bellingcat та Lloyd's List щодо крадіжки росіянами зерна з тимчасово окупованих територій України визначило, що збіжжя потрапляє до рук єменських хуситів.
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