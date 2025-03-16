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Вранці на Чернігівщині під час повітряної тривоги у Семенівській громаді впала балістична ракета

На щастя ракета впала за межами населеного пункту.

Вранці на Чернігівщині під час повітряної тривоги у Семенівській громаді впала балістична ракета
Фото: Чернігівська ОВА

16 березня вранці під час повітряної тривоги за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета. Імовірно, "Іскандер". 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Як інформує очільник ОВА, російський "Іскандер" упав за межами населеного пункту у Семенівській громаді. Також ворог атакував громаду FPV-дронами. 

Зафіксовано влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла.  Попередньо, без постраждалих. 

"Дві ночі поспіль росіяни атакують Чернігів "шахедами". Вчора – прильоти 2 ворожих безпілотників по місту. Пряме влучання у багатоповерхівку. 2 квартири зруйновані, ще 12 – пошкоджені. На щастя, обійшлося без жертв",— каже Чаус. 

  • Впродовж минулої доби армія РФ завдала 70 ударів по північному прикордонню Харківської, Сумської та Чернігівської областей. 
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