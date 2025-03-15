Інший шахед пошкодив два приватні будинки.

Пізно ввечері 15 березня у Чернігові російський шахед влучив у пʼятиповерхівку.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

“Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки. Перебувайте в укриттях!” – написав Дмитро Брижинський.

Щодо можливих постраждалих начальник Чернігівської МВА наразі нічого не повідомляв.

За даними ДСНС, внаслідок влучання, сталася пожежа багатоповерхівки, частково зруйновано 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Пізніше Дмитро Брижинський повідомив, що завалено 2 квартири, доступ до них обмежено. В інших квартирах постраждалих не виявлено. Пожежники локалізують пожар. Продовжуються рятувальні роботи всіма екстреними службами.

Тим часом рятувальники оперативно локалізували пожежу, що виникла внаслідок удару по багатоповерхівці. На місці розгорнуто Пункт незламності, працюють психологи ДСНС - надають допомогу постраждалим. Також ліквідовано пожежу дачного будинку в приватному секторі, спричинену обстрілом. Інформація щодо постраждалих уточнюється!