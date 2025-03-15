Журналіст: “Голос Америки” призупиняє роботу

Журналіст американської телерадіоорганізації “Голос Америки” Остап Яриш повідомив про призупинку роботи цього медіа.
Про це він написав у “Фейсбуці”.
“Практично всі, кого я знаю на Голосі Америки, з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу”, – написав Яриш.
Він зазначив, що коли і в якому вигляді відновиться робота (і чи відновиться), поки неясно.
Також журналіст нагадав, що в пʼятницю ввечері Дональд Трамп розпорядився скоротити до мінімуму персонал та функції агенції США з глобальних медіа (USAGM), якій зокрема підпорядковуються Голос Америки і Радіо Свобода.
- Нещодавно у Білому домі опублікували "50 перемог Трампа за 50 днів". Серед досягнень президента вказують і скорочення чи ліквідація деяких агенцій та інституцій.