Журналіст: “Голос Америки” призупиняє роботу

Раніше президент Дональд Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом.

Журналіст американської телерадіоорганізації “Голос Америки” Остап Яриш повідомив про призупинку роботи цього медіа.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

“Практично всі, кого я знаю на Голосі Америки, з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз Голос Америки, який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу”, – написав Яриш.

Він зазначив, що коли і в якому вигляді відновиться робота (і чи відновиться), поки неясно.

Також журналіст нагадав, що в пʼятницю ввечері Дональд Трамп розпорядився скоротити до мінімуму персонал та функції агенції США з глобальних медіа (USAGM), якій зокрема підпорядковуються Голос Америки і Радіо Свобода.