Російська армія атакувала дроном жителя Херсона

Російські військові 15 березня скинули вибухівку з дрона на жителя Херсона.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
48-річний отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Херсонця доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, додали в ОВА.
- Херсон та область щодня перебувають під масованими обстрілами росіян. Вчора ввечері ворожі війська завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона. Унаслідок чого поранені п'ятеро цивільних, одна людина загинула.
- 15 березня ворожий дрон скинув вибухівку на подвір'я у селі Степанівка, там загинула літня жінка.