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Російська армія атакувала дроном жителя Херсона

Постраждалого госпіталізували.

Російська армія атакувала дроном жителя Херсона
Фото: З відкритих джерел

Російські військові 15 березня скинули вибухівку з дрона на жителя Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

48-річний отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Херсонця доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, додали в ОВА.

  • Херсон та область щодня перебувають під масованими обстрілами росіян. Вчора ввечері ворожі війська завдали авіаудару по Дніпровському району Херсона. Унаслідок чого поранені п'ятеро цивільних, одна людина загинула.
  • 15 березня ворожий дрон скинув вибухівку на подвір'я у селі Степанівка, там загинула літня жінка.
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