Російська армія атакувала дроном жителя Херсона

Російські військові 15 березня скинули вибухівку з дрона на жителя Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

48-річний отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Херсонця доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, додали в ОВА.