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Україні вдалося повернути ще двох підлітків з тимчасово окупованої частини Запоріжжя

15-річного хлопця ФСБ-шники погрожували відправити в дитячий будинок.

Україні вдалося повернути ще двох підлітків з тимчасово окупованої частини Запоріжжя
Фото: Save Ukraine

Команда Save Ukraine допомогла повернути двох підлітків з окупованої частини Запорізької області. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За інформацією Федорова, з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ регіону. 

Відомо, що 14-річний підліток три роки жив в окупації без батька. Батько хлопця військовий і змушений був виїхати. Дитину викликали на допити у ФСБ, обшукували дім, змусили вчитися за російською програмою. 

Також 15-річного хлопця ФСБ-шники погрожували відправити в дитячий будинок, а він весь цей час вчився за українською онлайн програмою.

"Росіяни перетворюють наших дітей на заручників своєї політики. Вдячний всім, хто допомагає рятувати юних українців", — додає Федоров.

  • Вчора у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з російської окупації вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, які залишалися на тимчасово окупованих територіях та зазнали тиску, залякувань і примусової русифікації.
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