Україні вдалося повернути ще двох підлітків з тимчасово окупованої частини Запоріжжя

Команда Save Ukraine допомогла повернути двох підлітків з окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ регіону.

Відомо, що 14-річний підліток три роки жив в окупації без батька. Батько хлопця військовий і змушений був виїхати. Дитину викликали на допити у ФСБ, обшукували дім, змусили вчитися за російською програмою.

Також 15-річного хлопця ФСБ-шники погрожували відправити в дитячий будинок, а він весь цей час вчився за українською онлайн програмою.

"Росіяни перетворюють наших дітей на заручників своєї політики. Вдячний всім, хто допомагає рятувати юних українців", — додає Федоров.