У Херсоні внаслідок авіаудару постраждала 15-річна дівчинка

Внаслідок скиду вибухівки з БпЛА у Херсоні постраждала 67-річна жінка.

Унаслідок вчорашнього авіаудару по Херсону постраждала дитина. Також у Білозерці поранень зазнав чоловік.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

15-річну дівчинку госпіталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмаи, а також контузією.

Дитина наразі під наглядом медиків.

Також відомо, що один зі снарядів влучив у приватний будинок в Дніпровському районі. Під завалами зруйнованої оселі опинився 74-річний чоловік. Рятувальники вивільнили людину. А внаслідок скиду вибухівки з БпЛА 67-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та перелом пальця.

У лікарні через російський обстріл Білозерки опинився 58-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку.