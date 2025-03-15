Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні внаслідок авіаудару постраждала 15-річна дівчинка

Внаслідок скиду вибухівки з БпЛА у Херсоні постраждала 67-річна жінка.

У Херсоні внаслідок авіаудару постраждала 15-річна дівчинка
Фото: прокуратура Херсонської області

Унаслідок вчорашнього авіаудару по Херсону постраждала дитина. Також у Білозерці поранень зазнав чоловік.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

15-річну дівчинку госпіталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмаи, а також контузією.

Дитина наразі під наглядом медиків.

Також відомо, що один зі снарядів влучив у приватний будинок в Дніпровському районі. Під завалами зруйнованої оселі опинився 74-річний чоловік. Рятувальники вивільнили людину. А внаслідок скиду вибухівки з БпЛА 67-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та перелом пальця. 

У лікарні через російський обстріл Білозерки опинився 58-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку. 

  • За інформацією прокуратури Херсонської області, внаслідок ворожого обстрілу Херсона поранення дістали троє жінок і чоловік. У Текстильному — 18-річний хлопець.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies