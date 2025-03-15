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На Київщині уночі працювала ППО, уламки дронів пошкодили будинки

Через російську атаку є пошкодження у Білоцерківському районі.

На Київщині уночі працювала ППО, уламки дронів пошкодили будинки
Фото: Сили оборони Півдня

Вночі у Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Також уламки дронів пошкодили будинки.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — каже він. 

У Білоцерківському районі в наслідок ворожої атаки пошкоджено 7 приватних будинків. В будівлях вибиті вікна.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

  • У ніч на 15 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
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