На Київщині уночі працювала ППО, уламки дронів пошкодили будинки

Вночі у Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Також уламки дронів пошкодили будинки.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — каже він.
У Білоцерківському районі в наслідок ворожої атаки пошкоджено 7 приватних будинків. В будівлях вибиті вікна.
Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
- У ніч на 15 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.