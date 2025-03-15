Армія РФ вбила та поранила 20 цивільних в Херсонській області

Упродовж минулої доби російська армія атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинули 2 людей, ще 18 зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 42 населені пункти Херсонської області.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 18 — дістали поранення.

В ніч на 15 березня російська окупаційна армія атакувала Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу Херсона поранення дістали троє жінок і чоловік. У Текстильному — 18-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.