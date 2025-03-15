Обстріли Дніпропетровщини: росіяни пошкодили інфраструктуру у двох районах, кількість постраждалих у Кривому Розі зросла

Уночі російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, кількість постраждалих зросла до 14 людей. Також під ворожими обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще вночі у Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція. Через ракетну атаку у місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.

Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Лисака, унаслідок ракетного удару постраждали 14 людей, серед них дві дитини.

Фото: Сергій Лисак

Також внаслідок атаки безпілотниками на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

Через обстріли виникли перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську. Фахівці працюють, аби якнайшвидше усунути проблему.

По Нікопольщині ворог бив артилерією, Градом та БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі.

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.