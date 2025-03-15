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Офіс Президента готовий підписати угоду про надра зі США в онлайн-форматі

Київ передбачив розвиток подій "у швидкому темпі".

Офіс Президента готовий підписати угоду про надра зі США в онлайн-форматі
Фото: EPA/UPG

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив, що під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії українська сторона запропонувала варіант підписати угоду про рідкоземельні мінерали онлайн.

Як пише "Європейська правда", американські переговорники "прийняли цю інформацію до уваги". При цьому українці не відкидають і більш звичного офлайн-формату підписання: для цього було висунуто пропозицію зустрітися на території США чи України або й третьої країни.

За словами Жовкви, Київ в цьому питанні "готовий до розвитку подій у швидкому темпі". 

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