Офіс Президента готовий підписати угоду про надра зі США в онлайн-форматі

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив, що під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії українська сторона запропонувала варіант підписати угоду про рідкоземельні мінерали онлайн.

Як пише "Європейська правда", американські переговорники "прийняли цю інформацію до уваги". При цьому українці не відкидають і більш звичного офлайн-формату підписання: для цього було висунуто пропозицію зустрітися на території США чи України або й третьої країни.

За словами Жовкви, Київ в цьому питанні "готовий до розвитку подій у швидкому темпі".