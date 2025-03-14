Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула

Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. Слідство опрацьовує версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

14 березня близько 10 ранку на проспекті Українських Героїв у Одесі невідомий кілька разів вистрелив у перехожого , який помер на місці. Убитий виявився відомим у Одесі громадським активістом Дем' яном Ганулом. Це підтвердив очільник МВС Ігор Клименко, узявши розслідування під особистий контроль. Відреагував на подію в Одесі і президент Володимир Зеленський. "Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння", – повідомив Зеленський в Telegram.

Убивці вдалося втекти з місця злочину, але, вочевидь, він потрапив на камеру відеоспостереження. Поліція оголосила про розшук підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула і закликала громадян, які володіють будь-якою інформацією про місце перебування чоловіка з фото, повідомити про це.

Фото: Поліція Одеської області Поліція Одеської області

Пошуки дали результат: після 16 години у МВС заявили про затримання підозрюваного. "Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", – заявив Ігор Клименко.

Йшлося про місцевого жителя 1978 року народження.

За фактом вбивства розпочато провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Наразі із затриманим працюють слідчі. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Фото: t.me/SBUkr Затримання ймовірного вбивці активіста Дем'яна Ганула в Одесі

Без чоловіка і батька залишилися дружина Жанна Вознюк і донька Сара, якій лише кілька місяців.

ХТО ТАКИЙ ДЕМ'ЯН ГАНУЛ

Згідно з відкритими даними, Дем'ян Ганул – громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку одеського Правого Сектору (2014-2016).

За освітою Ганул – вчитель історії, у 2014 році отримав диплом бакалавра Південноукраїнського педагогічного університету.

Про волонтерську, а також зоо- та екозахисну діяльність Ганула відомо небагато, натомість чимало інформації про те, як 31-річний активіст не раз ставав ініціатором демонтажу пам’ятників радянським діячам, повернення Літнього театру в Одесі громаді, а також акцій проти незаконних забудов.

У 2020 році Дем'ян Ганул балотувався в депутати Одеської міської ради від Нацкорпусу, однак партія тоді не подолала 5-відсотковий бар’єр.

Фото: Дем’ян Ганул / Facebook Дем’ян Ганул

У листопаді 2021 року Ганул організував акцію під консульством Росії в Одесі, принісши труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому". 2022 року на стінах колишньої будівлі консульства з його ініціативи з'явилися патріотичні графіті.

Дем'ян Ганул час від часу потрапляв у автопригоди, а також ставав жертвою нападів і "розбірок". У 2020 році його автомобіль BMW X5 спалили на СТО, а поблизу села Визирка невідомі обстріляли його авто, змусивши активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Того ж року його машину розбили битками.

4 травня 2023 в Одесі на Ганула напали невідомі у військовій формі. Інцидент мав широкий резонанс, поліція за фактом нападу одразу відкрила кримінальне провадження. Крім того, військове командування розпочало службове розслідування через можливу причетність військовослужбовців до інциденту. Публічна інформація щодо результатів розслідування наразі відсутня.

Фото: Колаж ZMINA Невідомі побили активіста та волонтера Ганула у травні 2023 року

Дем'ян Ганул Ганул часто згадується у російських військових пабліках, які відкрито закликали до насильства проти нього. За словами активіста, у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями Росії.

У липні 2024 року Ганул повідомив, що після його участі в акціях "із захисту честі військових" (малися на увазі, ймовірно, історії, подібні цій), він почав отримувати погрози. За його словами, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до $10 000.

Він також звернувся до Служби безпеки України із проханням про захист, остерігаючись замаху на себе або своїх близьких.

Водночас у Одесі ставлення до активіста не було однозначним.

Відомо також, що Ганул багато років конфліктував з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

У своїх соцмережах він останнім часом багато писав про незаконну забудову одеського морського узбережжя, зокрема звинувачував Труханова у спробі віддати частину узбережжя в районі пляжу "Ланжерон" під будівництво гольф-клубу та руйнуванні історичної забудови міста.

Увечері на Європейській площі Одеси зібралися близько ста людей, щоб вшанувати пам'ять убитого активіста. Люди принесли українські прапори та свічки. Присутні висловили сподівання, що правоохоронні органи встановлять причетних до злочину і покарають їх.