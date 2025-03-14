Головне за ніч та ранок п'ятниці, 14 березня: майже 150 боєзіткнень, спецоперації СБУ на території ворога

Нічна повітряна атака, 146 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вбивство активіста в Одесі, пожежа на НПЗ в Туапсе.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів, на Курщині відбили 22 атаки російських загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1410 окупантів. Росія вже втратила в Україні 891660 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Дрони Служби безпеки днями вдарили по двох газокомпресорних станціях та складу ракет до комплексів С-300/С-400 на російській території, повідомили джерела lb.ua.

За інформацією співрозмовника, далекобійні дрони Служби безпеки завітали до газокомпресорних станцій "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратівська область). Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету рф, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула.

Сьогодні вранці невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Вбивство активіста підтвердив глава МВС і взяв розслідування під особистий контроль.

Більше інформації – в новині.

Із візитом до України прибула нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, повідомив посол України в Австрії Василь Химинець.

"Ласкаво просимо до Києва, шановна Федеральний міністр", - написав віну соцмережі Х.

У Краснодарському краї Росії внаслідок роботи українських засобів ураження почалася масштабна пожежа на Туапсинському нафтопереробному заводі.

Підприємство належить "Роснєфті" і є одним з найстаріших НПЗ країни-агресора, більша частина продукції якого йде на експорт. Потужність складає близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.

НПЗ у Туапсе зазнає атаки далеко не вперше: у 2024 році його установки виводилися українськими дронами з ладу щонайменше двічі, а цьогоріч у лютому підприємство опинилося під обстрілом БпЛА сил Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією американського телеканалу NBC News, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог був усунений від участі у мирних переговорах на прохання російської сторони.

Як стверджують журналісти, у Кремлі колишнього генерала чомусь вважають занадто проукраїнським. Один з російських чиновників, дотичний до теми урегулювання війни, назвав його "не нашим типом людини, не нашого калібру".

Джерело у Вашингтоні підтвердило, що Келлога не захотіли бачити у складі переговорної групи саме росіяни. Невідомо, коли саме ця позиція була донесена до Білого дому.

Докладніше – в новині.

У Фінляндії російський неонацист Ян Петровський отримав довічне за воєнні злочини на Донбасі.

У суді довели, що він та його угруповання причетні до вбивства щонайменше 22 українських військових та пораненні ще чотирьох у 2014 році. Воєнний злочинець планує подавати апеляцію.

Подробиці – в новині.

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