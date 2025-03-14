Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через негоду без світла залишилися 18 населених пунктів у чотирьох областях

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через негоду без світла залишилися 18 населених пунктів у чотирьох областях
Ілюстративне фото
Фото: cherkasyoblenergo.com

Сильний дощ і пориви вітру вночі зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії знизилося: станом на 9:30 його рівень був на 6,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – в четвер. Причина – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС. 

Укренерго закликає користуватися потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 18:00. 

﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies