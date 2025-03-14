Через негоду без світла залишилися 18 населених пунктів у чотирьох областях

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Сильний дощ і пориви вітру вночі зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії знизилося: станом на 9:30 його рівень був на 6,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – в четвер. Причина – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

Укренерго закликає користуватися потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 18:00.