На Херсонщині росіяни вбили людину і поранили дев'ятьох, серед них - дитина

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

У Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 9 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське, Інженерне, Токарівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Бургунка, Шляхове, Тягинка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Монастирське, Червоний Маяк, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Нововоронцовка, Хрещенівка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків; понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватний автомобіль.