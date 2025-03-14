Протягом доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень, Сили оборони зупинили 49 штурмів на Покровському напрямку

Розпочалася 1115 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Крім цього, здійснили близько шести тисяч обстрілів, з них 166 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2509 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Гранів, Безруки Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка, Воскресенка, Шевченко, Багатир, Веселе, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Запасне, Щасливе, Новоіванівка, Лежине Запорізької області; Львове Херсонської області.

На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки окупантів.