Росіяни поранили трьох цивільних на Сумщині

Сьогодні, 13 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 93 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 127 вибухів.

Зокрема, по Хотінській громаді вдарили дроном та з артилерії, поранено трьох цивільних осіб.

Великописарівську громаду атакували дронами, пошкоджено приватне домоволодіння.

По Миропільській громаді росіяни били дронаим та КАБами, внаслідок чого зруйновано міст.

Охтирську громаду атакували дроном, внаслідок удару відбулося загорання сухої трави та пошкоджено нежитлове приміщення.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії та дронами, а по Середино-Будській, Білопільській та Глухівській - дронами.

Юнаківську громаду російська армія атакувала дронами, КАБами, артилерією та мінометами, а по Краснопільській - дронами, артилерією та мінометами.