Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСуспільствоВійна

​З населених пунктів двох громад Сумщини проведуть обов’язкову евакуацію населення

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей.

​З населених пунктів двох громад Сумщини проведуть обов’язкову евакуацію населення
На Сумщині триває евакуація населення з територій, де безпекова ситуація найгірша
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Рада оборони Сумської області прийняла рішення щодо обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області”, - запевнив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Він зауважив, що на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність ударів КАБами та FPV-дронами. Від цього мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння.

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей.

  • Раніше Олександр Сирський зазначав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies