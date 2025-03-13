​З населених пунктів двох громад Сумщини проведуть обов’язкову евакуацію населення

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей.

На Сумщині триває евакуація населення з територій, де безпекова ситуація найгірша

Рада оборони Сумської області прийняла рішення щодо обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області”, - запевнив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він зауважив, що на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність ударів КАБами та FPV-дронами. Від цього мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння.

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей.