У Покровську залишаються близько 2,5 тисяч людей

У Покровську на Донеччині продовжують проживати трохи більше ніж 2,5 тисяч людей.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

"Для Покровської громади ця весна гучна й руйнівна: щодня міста й села перебувають під російськими обстрілами. Вчора по них били КАБами, артилерією і FPV-дронами, які вже долітають до Родинського. Евакуаційні процеси посилилися. У Покровську ще залишається трохи більше ніж 2,5 тисяч людей. Сьогодні вранці вдалося вивезти трьох дітей з району «Зеленівка", – йдеться в повідомленні МВА у телеграмі.

Голова МВА Сергій Добряк закликав людей евакуюватися.