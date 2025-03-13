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У Покровську залишаються близько 2,5 тисяч людей

Голова МВА Сергій Добряк закликав людей евакуюватися.

У Покровську залишаються близько 2,5 тисяч людей
Покровськ
Фото: Офіс президента в Telegram

У Покровську на Донеччині продовжують проживати трохи більше ніж 2,5 тисяч людей.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

"Для Покровської громади ця весна гучна й руйнівна: щодня міста й села перебувають під російськими обстрілами. Вчора по них били КАБами, артилерією і FPV-дронами, які вже долітають до Родинського. Евакуаційні процеси посилилися. У Покровську ще залишається трохи більше ніж 2,5 тисяч людей. Сьогодні вранці вдалося вивезти трьох дітей з району «Зеленівка", – йдеться в повідомленні МВА у телеграмі.

Голова МВА Сергій Добряк закликав людей евакуюватися.

  • Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. За даними Генштабу, за минулу добу на Покровському напрямку було 32 російських штурми. Сили оборони відбили 25 ворожих атак, сім боєзіткнень тривають дотепер. Авіація росіян також завдала авіаударів КАБами по Покровську.
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