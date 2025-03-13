На Закарпатті викрили злочинну групу, яка щомісяця продавала наркотиків на маже 15 млн грн

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом психотропних речовин у Закарпатській області.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Дев’яти учасникам угруповання вже повідомили про підозру.

Слідство встановило, що зловмисники організували лабораторію з виробництва психотропних речовин. Готовий «товар» розповсюджували через так звані майстерклади або продавали безпосередньо з рук у руки. Оплата здійснювалася як готівкою, так і переказами на банківські картки.

Учасники угруповання мали чіткий розподіл ролей: одні відповідали за виготовлення та фасування наркотиків, інші займалися збутом. Щомісяця зловмисники виробляли близько 50 кг психотропів, що приносило щонайменше 15 мільйонів гривень прибутку.

Правоохоронці провели понад 70 обшуків, під час яких вилучили:

наркотики, психотропи та прекурсори на суму 1,5 млн грн (за цінами «чорного ринку»);

16 автомобілів;

зброю, вибухівку;

мобільні телефони і комп’ютери.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисникам інкримінують порушення за трьома статтями кримінального кодексу України.