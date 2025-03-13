Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті викрили злочинну групу, яка щомісяця продавала наркотиків на маже 15 млн грн

Правоохоронці провели понад 70 обшуків.

На Закарпатті викрили злочинну групу, яка щомісяця продавала наркотиків на маже 15 млн грн
наркотичні речовини
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом психотропних речовин у Закарпатській області. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Support LB.ua

Дев’яти учасникам угруповання вже повідомили про підозру.

Слідство встановило, що зловмисники організували лабораторію з виробництва психотропних речовин. Готовий «товар» розповсюджували через так звані майстерклади або продавали безпосередньо з рук у руки. Оплата здійснювалася як готівкою, так і переказами на банківські картки.

Учасники угруповання мали чіткий розподіл ролей: одні відповідали за виготовлення та фасування наркотиків, інші займалися збутом. Щомісяця зловмисники виробляли близько 50 кг психотропів, що приносило щонайменше 15 мільйонів гривень прибутку.

Правоохоронці провели понад 70 обшуків, під час яких вилучили:

  • наркотики, психотропи та прекурсори на суму 1,5 млн грн (за цінами «чорного ринку»);
  • 16 автомобілів;
  • зброю, вибухівку;
  • мобільні телефони і комп’ютери.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисникам інкримінують порушення за трьома статтями кримінального кодексу України.

  • Напередодні стало відомо, що на Київщині правоохоронці затримали іноземця–учасника міжнародного наркоугруповання, яке займалося торгівлею кокаїном та героїном.
  • Цього місяця на Дніпропетровщині викрили 16 учасників «Білого братства», які збували наркотики із щомісячним обігом 12 млн грн.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies