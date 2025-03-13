"Рівнеазот" відновив роботу після вимушеної перерви

У лютому підприємство було екстрено зупинено через перебої в постачанні електроенергії.

ПрАТ "Рівнеазот" повністю відновив виробництво мінеральних добрив і вивів ключові цехи на планову потужність.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

"Запущено цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех аміачної селітри. Підприємство повністю забезпечено необхідним газом для добрив. Пускові роботи завершено, вже почалося відвантаження готової продукції. Протягом кількох днів цехи вийдуть на повне завантаження. Підприємство продовжить безперебійно забезпечувати попит аграріїв на мінеральні добрива відповідно до укладених контрактів", - розповів голова правління "Рівнеазоту" Михайло Заблуда.

Потужність завантаженої лінії аміаку - 650 тонн на добу, неконцентрованої азотної кислоти – 1 тис. тонн на добу. Цех аміачної селітри вийде на виробничу потужність 40 тис. тонн на місяць.

У лютому підприємство було екстрено зупинено через суттєві перебої в постачанні електроенергії.