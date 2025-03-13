​Ткаченко вітає рішення Кличка про звільнення корумпованих чиновників та пропонує зробити аудит міського управління

Голова КМВА пропонує звернутися до "незалежних та авторитетних" аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вітає рішення щодо звільнення фігурантів "плівок Комарницького" і пропонує меру Віталію Кличку провести незалежний аудит міського управління.

Про це Ткаченко написав у Telegram.

"Вітаю рішення міського голови Віталія Кличка звільнити скомпрометованих посадових осіб. Дякую, що дослухались до звернення. Проте, на жаль, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів. І очищення відбувається лише після значного суспільного розголосу, звернень і наполягань", - зазначив він.

Ткаченко запропонував Кличку звернутися до "незалежних та авторитетних" аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління.

"Упевнений, що таким чином Київ покаже найкращий приклад того, як треба працювати над очищенням від корупції", - додав він.

Ткаченко також пропонує напрацювати механізм аудиту через робочу групу "Прозорість і підзвітність".

"Упевнений, що члени групи з-поміж представників правоохоронних органів нададуть всіляке сприяння та методичну допомогу в цій роботі", - резюмував він.

Про що "плівки Комарницького"?

Bihus info опублікували понад годинний матеріал, заснований на прослуховуванні розмов київськийх посадовців та Дениса Комарницького і його офісу. За даними журналістів, до списку пов'язаних з Комарницьким осіб потрапили: заступник Кличка, куратор земельного департаменту Петро Оленич, заступник Кличка, секретар Київради Володимир Бондаренко, фактичний "головний архітектор" Києва (директор департаменту містобудуванні і архітектури") Олександр Свистунов, його заступниця, як і ще декілька співробітників, голова управління розвитку та планування території Тетяна Зайченко, директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих, директор інституту земельних відносин Ігор Долинський, в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов, а також керівник департаменту транспортної інфраструктури Кандибор, директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв, його заступник Федорук, керівник КП "Спецжитлофонд" і заступники та інші посадовці. І це лише виконавча лінія КМДА, без людей з Київради.

Комарницький обговорював і призначення Петра Оленича заступником голови КМДА: він підтримував його кандидатуру. Згідно з даними журналістів, офіс Комарницького мав значний вплив на департамент земресурсів і створював такі умови, щоб з ними приходили домовлятися.

Журналісти також звернули увагу, що Комарницький ходив до голови ЦВК партії УДАР Артура Палатного на розмови.

Сьогодні, 13 березня, Кличко оголосив про звільнення деяких посадовців, що фігурували в матеріалі. До цього списку увійшли не лише ті, хто раніше був затриманий в рамках операції НАБУ "Чисте місто", а й ті, хто фігурував у журналістському матеріалі, але не проходив по справі офіційно.