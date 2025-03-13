Укрзалізниця змінює розклад поїздів на Закарпаття через будівництво євроколії

Укрзалізниця попередила про проведення масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту 1435 мм між Чопом та Ужгородом, які почнуться 1 квітня і триватимуть до 31 липня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

Так, до/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Залізничники за цей час:

реконструюють горловину станції Чоп;

капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп;

демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;

прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;

змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;

відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);

відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.

У травні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.

У липні 2023 року ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію. Як відомо, в сусідніх з Україною країнах ЄС ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.

У 2024 році Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород - було перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км.

У лютому 2025 року Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти. Повідомлялося, що заплановано відремонтувати 174 км колій.