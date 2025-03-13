Укрзалізниця змінює розклад поїздів на Закарпаття через будівництво євроколії

Укрзалізниця попередила про проведення масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту 1435 мм між Чопом та Ужгородом, які почнуться 1 квітня і триватимуть до 31 липня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття", - йдеться в повідомленні.
Так, до/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 38/37 Одеса – Ужгород;
- № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.
До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:
- № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
- № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
- № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).
До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.
При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:
- № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Харків – Ужгород;
- № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.
Залізничники за цей час:
- реконструюють горловину станції Чоп;
- капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп;
- демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;
- прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;
- змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;
- відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);
- відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.
У травні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
У липні 2023 року ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію. Як відомо, в сусідніх з Україною країнах ЄС ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.
У 2024 році Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород - було перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км.
У лютому 2025 року Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти. Повідомлялося, що заплановано відремонтувати 174 км колій.