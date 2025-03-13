Йдеться про колишнього начальника оперативного відділу та двох оперативних працівників.

Ще трьом колишнім працівникам колонії на Запоріжжі повідомили про підозри у катуванні ув’язнених, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йдеться про колишнього начальника оперативного відділу та двох оперативних працівників. Їм інкримінують участь у злочинній організації та катування ув’язнених (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127 КК України).

Наразі одного із них затримали правоохоронці, ще двоє переховуються на тимчасово окупованій території України та крім цього є підозрюваними у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишні керівники колонії створили злочинну організацію.

Упродовж 2016 – 2021 років її учасники з метою вимагання коштів систематично катували ув’язнених.

За вказівкою керівників злочинної організації виконавці застосовували до засуджених різні методи катувань. Вони замотували їх в мокрий матрац і доводили до стану удушення, затискаючи обличчя. Також наносили удари пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, сідницях, відбивали фаланги пальців рук. Наносили удари кулаком в шию, від яких потерпілі на мить втрачали координацію або взагалі свідомість, викручували руки за спиною.

Підозрювані забрудненою швейною голкою умисно заносили під нігті в’язнів грибкові інфекції. Зв’язували, тримаючи їх в знерухомленому стані тривалий час, заставляли довго стояти в одному положенні протягом 12 годин і навіть більше, практикували інші жорстокі поводження.

При цьому вони вимагали від членів родин потерпілих кошти за уникнення таких катувань. Гроші, як правило, надходили на банківські картки родичів днювальних і старших днювальних. Вони потім їх знімали та готівкою передавали у посилках до колонії.

Раніше до суду направлено обвинувальні акти відносно керівника та заступника колонії, а також 7 засуджених, які входили до складу злочинної організації.

На виконання вказівок керівництва колонії вони були виконавцями - катували та вимагали кошти в інших ув’язнених.