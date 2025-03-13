Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 141 людину, у тому числі 5 дітей.

На Донеччині за минулу добу росіяни внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 14 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 12 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Мирнограді і 1 у Покровську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 березня.

Покровський район. У Мирнограді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 30 будинків і 2 автівки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівля.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, 3 одиниці сільгосптехніки і лінію електропередач; у Торському зруйновано будинок. У Дружківці поранено 2 людини, ще 2 – в Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 8 людей, пошкоджено 107 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, господарче приміщення, аптеку, крамницю, 5 ліній електропередач, 4 газогони і 12 автівок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському напрямку. Усього на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.